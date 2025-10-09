Таджикистан проигнорировал ордер МУС и не арестовал Путина (фото)

Российский президент прибыл в Таджикистан впервые с 2022 года. И вместо ареста его ждал торжественный прием с "райским садом" и обменом подарками.

Владимир Путин 8 октября прибыл в Душанбе — это его первый визит в Таджикистан с 2022 года. Страна является членом Международного уголовного суда (МУС) и, согласно международным обязательствам, должна была бы арестовать российского лидера согласно действующему ордеру на его арест. Но власти Таджикистана решение МУС проигнорировали, сообщает "Радио Свобода".

Путин и Эмомали Рахмон в Душанбе Фото: Соцсети

В день визита правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала таджикские власти отказать Путину во въезде или задержать его по прибытии в страну. HRW также обратилась к странам-членам МУС, ОБСЕ и Европейского Союза с призывом оказать давление на Душанбе, чтобы заставить его выполнить международные обязательства.

"Путин должен предстать перед судом в Гааге, а не посещать международные саммиты в странах-членах МУС", — отметила директор по международному правосудию HRW Лиз Эвенсон.

Несмотря на требования правозащитников, таджикские власти проигнорировали обращение. Путина в аэропорту встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. К приезду российского лидера улицы Душанбе украсили в цвета российского флага, а на зданиях появились большие экраны с фотографиями обоих президентов. А также целый "райский сад" из фруктов.

Путина в Таджикистане встретили "райским садом" Фото: Соцсети

Во время пребывания в Душанбе Путин примет участие в саммите "Центральная Азия — Россия" и в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Помимо участия в многосторонних мероприятиях, запланированы переговоры Владимира Путина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудят ключевые направления таджикско-российского сотрудничества, в том числе развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, взаимодействие в области безопасности, энергетики, образования и культуры. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, а также на расширение взаимодействия в рамках СНГ и формата "Центральная Азия – Россия".

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военных преступлениях, связанных с депортацией украинских детей с оккупированных территорий. Москва отвергает обвинения и заявляет, что не признает юрисдикцию МУС.

И за игнорирование решение МУС Таджикистану ничего не угрожает. Римским статутом предусмотрено, что если государство-участник не выполняет обязательства по просьбе о сотрудничестве, Суд может передать этот вопрос в Ассамблею государств-участниц и Совет Безопасности ООН о дальнейших действиях. И на этом все.

Напомним, ранее Владимир Путин уже приезжал в Монголию, где его также должны были арестовать, согласно ордеру МУС, но этого не произошло.

С подобной дилеммой уже сталкивалась ранее Южно-Африканская Республика, еще один подписант Римского статута. В 2023 году она все-таки решила "не приглашать" Путина на саммит BRICS.