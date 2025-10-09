Таджикистан проігнорував ордер МКС і не заарештував Путіна (фото)

Російський президент прибув до Таджикистану вперше з 2022 року. І замість арешту на нього чекав урочистий прийом із "райським садом" і обміном подарунками.

Володимир Путін 8 жовтня прибув до Душанбе — це його перший візит до Таджикистану з 2022 року. Країна є членом Міжнародного кримінального суду (МКС) і, згідно з міжнародними зобов'язаннями, мала б заарештувати російського лідера згідно з чинним ордером на його арешт. Але влада Таджикистану рішення МКС проігнорувала, повідомляє "Радіо Свобода".

Путін і Емомалі Рахмон у Душанбе

У день візиту правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликала таджицьку владу відмовити Путіну у в'їзді або затримати його після прибуття в країну. HRW також звернулася до країн-членів МКС, ОБСЄ та Європейського Союзу із закликом чинити тиск на Душанбе, щоб змусити його виконати міжнародні зобов'язання.

"Путін має постати перед судом у Гаазі, а не відвідувати міжнародні саміти в країнах-членах МКС", — зазначила директорка з міжнародного правосуддя HRW Ліз Евенсон.

Незважаючи на вимоги правозахисників, таджицька влада проігнорувала звернення. Путіна в аеропорту зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон. До приїзду російського лідера вулиці Душанбе прикрасили в кольори російського прапора, а на будівлях з'явилися великі екрани з фотографіями обох президентів. А також цілий "райський сад" із фруктів.

Путіна в Таджикистані зустріли "райським садом"

Під час перебування в Душанбе Путін візьме участь у саміті "Центральна Азія — Росія" і в засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (СНД). Крім участі в багатосторонніх заходах, заплановані переговори Володимира Путіна з Президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Сторони обговорять ключові напрямки таджицько-російського співробітництва, зокрема розвиток торговельно-економічних та інвестиційних зв'язків, взаємодію в галузі безпеки, енергетики, освіти і культури. За підсумками переговорів очікується підписання низки документів, спрямованих на подальше зміцнення стратегічного партнерства між Таджикистаном і Росією, а також на розширення взаємодії в рамках СНД і формату "Центральна Азія — Росія".

Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військових злочинах, пов'язаних із депортацією українських дітей з окупованих територій. Москва відкидає звинувачення і заявляє, що не визнає юрисдикції МКС.

І за ігнорування рішення МКС Таджикистану нічого не загрожує. Римським статутом передбачено, що якщо держава-учасниця не виконує зобов'язань за проханням про співпрацю, Суд може передати це питання до Асамблеї держав-учасниць і Ради Безпеки ООН про подальші дії. І на цьому все.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін уже приїжджав до Монголії, де його також мали заарештувати, згідно з ордером МКС, але цього не сталося.

З подібною дилемою вже стикалася раніше Південно-Африканська Республіка, ще один підписант Римського статуту. У 2023 році вона все-таки вирішила "не запрошувати" Путіна на саміт BRICS.