Россия и США имеют "понимание" относительно завершения войны в Украине, — Путин (видео)

Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом якобы удалось достичь определенного "понимания" относительно путей завершения войны в Украине. При этом президент РФ подчеркнул, что Россия придерживается ранее согласованных договоренностей.

По информации российского медиа ТАСС, во время общения с журналистами в Душанбе после визита в Таджикистан Путин уточнил, что переговоры в Анкоридже остаются основой для дальнейшего диалога с американской стороной. Он добавил, что вопрос урегулирования конфликта сложный и требует дополнительной проработки с обеих сторон, а также сообщил о намерении обсудить его с российскими коллегами и союзниками.

"Мы полностью не раскрывали, о чем шла речь в Анкоридже. Мы остаемся на основе той дискуссии, которая состоялась, и ничего для себя не меняем", — заявил президент РФ.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта в Украине и прилагает значительные усилия для разрешения кризисов, которые длятся десятилетиями.

Путин прокомментировал авторитет Нобелевской премии мира, заявив, что ранее ее иногда присуждали людям, которые, по его мнению, не вносили вклад в поддержание мира, что подрывало значимость этой награды. В то же время он добавил, что не может оценивать заслуги действующего президента США, но признает его усилия по решению сложных международных кризисов, в частности "украинского конфликта".

Кроме того, президент РФ сообщил, что в ближайшее время в России могут объявить о новых видах вооружения и подчеркнул превосходство российских средств ядерного сдерживания над другими государствами. Относительно передачи Киеву ракет "Томагавк" он отметил, что ответом Москвы является усиление системы противовоздушной обороны, а угрозы украинского президента охарактеризовал как "форму понтажа".

Напомним, что на заседании Совета глав стран СНГ в Таджикистане Путин заявил, что положительно оценивает результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. По его словам, Россия будет руководствоваться обсужденными в Анкоридже принципиальными положениями в урегулировании конфликта в Украине.

