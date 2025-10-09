Поддержите нас UA
"Ужасная война": Трамп анонсировал переговоры между Россией и Украиной (видео)

Дональд Трамп
"Ужасная война": Трамп анонсировал переговоры между Россией и Украиной (видео) | Фото: РБК-Украина

Вскоре российская и украинская стороны могут сесть за стол переговоров по решению российско-украинской войны, заявил президент США Дональд Трамп.

Также американский лидер назвал войну в Украине "хуже всего, что было со времен Второй мировой войны". Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом 8 октября, которую транслировали на YouTube-странице Белого дома.

Новость дополняется...