Переговоры по Украине: РФ грозит Киеву худшими условиями мира из-за ситуации на фронте

Украина якобы не проявила желание создать рабочие группы в рамках переговоров по достижению мира и в будущем ее ждут "гораздо худшие условия" сделки.

Украина якобы не проявила желание создать рабочие группы в рамках переговоров по достижению мира. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому агентству РБК.

О готовности России создать такие группы и участвовать в них Песков не сказал. По его мнению, переговорные позиции украинской стороны в будущем будут "гораздо хуже", если не заключить мирную сделку сейчас.

"Динамика на передовой показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра их позиции будут гораздо хуже", — заявил он.

Песков уверен, что российская армия уверенно продвигается вперед по всей линии фронта, а ВСУ "несут большие потери".

Встреча Путина и Зеленского: что думают в Москве?

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Киеве "сыпят большим количеством предложений" и упоминают для встреч страны, абсолютно неприемлемые для РФ как место встречи. Речь идет о Швейцарии и Австрии, Песков считает, что государства "де-факто не являются нейтральными".

Говоря о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, он отметил, что встреча без подготовки — это "пиар-акция, обреченная на провал".

Президент США Дональд Трамп, по замечанию Пескова, прилагает политическую волю для урегулирования большой войны.

"Мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования", — сказал Песков.

Отдельно пресс-секретарь Кремля коснулся вопроса европейской безопасности. Эту проблему нельзя обсуждать без России, так как страна является "неотъемлемой интегральной частью безопасности ЕС"

"Такая позиция — разбираться в вопросах европейской безопасности без России — противоречит постулату, которого придерживается Москва. Вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Все разговоры о безопасности без России или в ущерб России несостоятельны, опасны и неприемлемы для нас", — подытожил он.

Напомним, Зеленский говорил о незаинтересованности Китая в завершении войны РФ и Украины. Пекин мог бы заставить Москву остановить бои.

Дональд Трамп недавно заявил о возможности Украины вернуть все территории и даже достичь большего результата. Штата продолжат поставки оружия НАТО для помощи ВСУ.