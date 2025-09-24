"Остается молчаливым и отстраненным": Китай не заинтересован в завершении войны, — Зеленский

Китай пока не заинтересован в завершении российско-украинской войны, ведь если бы было наоборот, то он уже давно бы заставил РФ остановить кровопролитие.

Related video

Почему Китай выбрал такую позицию — непонятно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не видим желания Китая закончить войну. Я совсем этого не чувствую. Им это неинтересно. Я действительно не знаю почему. То есть мы все можем быть экспертами и говорить это через экономику, историю и так далее. Но мы не знаем, наверное, просто видим и чувствуем их незаинтересованность", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в этих условиях президент США Дональд Трамп "сейчас меняет правила игры", а Си Цзиньпин может влиять на Россию, потому что имеет такую возможность, ведь если российская экономика, особенно энергетический сектор, потеряет рынки в Китае, то это будет концом для россиян.

"Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы заставил Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия — это ничто, но Китай остается молчаливым и отстраненным, вместо того, чтобы действовать ради мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему больше, чем Путину.

В этот же день Безуглая заявила, что США вышли из переговоров, однако Владимир Зеленский это отрицал.