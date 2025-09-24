"Залишається мовчазним і відстороненим": Китай не зацікавлений у завершенні війни, — Зеленський

Китай наразі не зацікавлений у завершенні російсько-української війни, адже якби було навпаки, то він вже давно б змусив РФ зупинити кровопролиття.

Чому Китай обрав таку позицію — незрозуміло, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми не бачимо бажання Китаю закінчити війну. Я зовсім цього не відчуваю. Їм це нецікаво. Я справді не знаю чому. Тобто ми всі можемо бути експертами і казати це через економіку, історію тощо. Але ми не знаємо, напевно, просто бачимо й відчуваємо їхню незацікавленість", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що в цих умовах президент США Дональд Трамп "зараз змінює правила гри", а Сі Цзіньпін може впливати на Росію, бо має таку можливість, адже якщо російська економіка, особливо енергетичний сектор, втратить ринки в Китаї, то це буде кінцем для росіян.

"Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би змусив Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія — це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим, замість того, аби діяти заради миру", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський заявив, що Трамп довіряє йому більше, ніж Путіну.

У цей же день Безугла заявила, що США вийшли з перемовин, проте Володимир Зеленський це заперечив.