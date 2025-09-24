"Могло бути гірше": Безугла заявила, що США вийшли з перемовин, Зеленський заперечив (відео)

Сполучені штати Америки нібито вийшли з переговорного процесу щодо врегулювання російсько-української війни, а знадобилось на це п'ять місяців.

Доказом виходу США з перемовин є нещодавній допис американського президента Дональда Трампа, заявила народна депутатка України Мар'яна Безугла.

"США вийшли з перемовин. Рівно 5 місяців зайняв процес", — написала Безугла.

Вона уточнила, що попереджала про початок цього процесу ще 23 квітня 2025 року.

"Але могло бути гірше. Нам сказали, що у нас вірять, тримайтесь", — наголосила Безугла.

Зеленський заперечив, що США виходять з переговорного процесу

Під час брифінгу у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський, коли його про це запитали, заперечив інформацію про те, що Дональд Трамп нібито вивів США з переговорного процесу.

"Ні, насправді, моє враження від розмови було добрим, і я позитивно налаштований щодо порозуміння. Я не президент США і не можу сказати, що Трамп зробить все, чого ми хочемо чи потребуємо. Однак він позитивно поставився до тем, які ми обговорювали, їх впливу на мир і глибокого змісту всього, чим ми поділилися", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що йому важко пояснити все англійської в умовах, коли не можна і він не хоче "розкривати все".

Нагадаємо, 23 вересня Дональд Трамп оприлюднив допис, в якому заявив, що Україна може повернути усі території та навіть "піти далі".

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Трамп довіряє йому більше, ніж Путіну.