"Могло быть хуже": Безуглая заявила, что США вышли из переговоров, Зеленский возразил (видео)

Соединенные штаты Америки якобы вышли из переговорного процесса по урегулированию российско-украинской войны, а понадобилось на это пять месяцев.

Доказательством выхода США из переговоров является недавнее пост американского президента Дональда Трампа, заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

"США вышли из переговоров. Ровно 5 месяцев занял процесс", — написала Безуглая.

Она уточнила, что предупреждала о начале этого процесса еще 23 апреля 2025 года.

"Но могло быть хуже. Нам сказали, что в нас верят, держитесь", — подчеркнула Безуглая.

Зеленский отрицает, что США выходят из переговорного процесса

Во время брифинга в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский, когда его об этом спросили, опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы вывел США из переговорного процесса.

"Нет, на самом деле, мое впечатление от разговора было хорошим, и я положительно настроен относительно взаимопонимания. Я не президент США и не могу сказать, что Трамп сделает все, чего мы хотим или нуждаемся. Однако он положительно отнесся к темам, которые мы обсуждали, их влиянию на мир и глубокому содержанию всего, чем мы поделились", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что ему трудно объяснить все английскому в условиях, когда нельзя и он не хочет "раскрывать все".

Напомним, 23 сентября Дональд Трамп обнародовал сообщение, в котором заявил, что Украина может вернуть все территории и даже "пойти дальше".

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему больше, чем Путину.