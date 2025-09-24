Переговори щодо України: РФ погрожує Києву гіршими умовами миру через ситуацію на фронті

Україна нібито не виявила бажання створити робочі групи в рамках переговорів щодо досягнення миру і в майбутньому на неї чекають "набагато гірші умови" угоди.

Україна нібито не виявила бажання створити робочі групи в рамках переговорів щодо досягнення миру. Про це сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському агентству РБК.

Про готовність Росії створити такі групи і брати участь у них Пєсков не сказав. На його думку, переговорні позиції української сторони в майбутньому будуть "набагато гіршими", якщо не укласти мирну угоду зараз.

"Динаміка на передовій показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра і післязавтра їхні позиції будуть набагато гіршими", — заявив він.

Пєсков упевнений, що російська армія впевнено просувається вперед усією лінією фронту, а ЗСУ "зазнають великих втрат".

Зустріч Путіна і Зеленського: що думають у Москві?

За словами прессекретаря президента РФ, у Києві "сиплять великою кількістю пропозицій" і згадують для зустрічей країни, абсолютно неприйнятні для РФ як місце зустрічі. Йдеться про Швейцарію та Австрію, Пєсков вважає, що держави "де-факто не є нейтральними".

Говорячи про зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, він зазначив, що зустріч без підготовки — це "піар-акція, приречена на провал".

Президент США Дональд Трамп, за зауваженням Пєскова, докладає політичної волі для врегулювання великої війни.

"Ми бачимо, що Трамп продовжує демонструвати політичну волю брати участь у процесі врегулювання", — сказав Пєсков.

Окремо прессекретар Кремля торкнувся питання європейської безпеки. Цю проблему не можна обговорювати без Росії, оскільки країна є "невід'ємною інтегральною частиною безпеки ЄС"

"Така позиція — розбиратися в питаннях європейської безпеки без Росії — суперечить постулату, якого дотримується Москва. Ви не можете розбиратися з європейською безпекою на шкоду безпеці Росії. Усі розмови про безпеку без Росії або на шкоду Росії неспроможні, небезпечні і неприйнятні для нас", — підсумував він.

Нагадаємо, Зеленський говорив про незацікавленість Китаю в завершенні війни РФ і України. Пекін міг би змусити Москву зупинити бої.

Дональд Трамп нещодавно заявив про можливість України повернути всі території і навіть досягти більшого результату. Штати продовжать постачання зброї НАТО для допомоги ЗСУ.