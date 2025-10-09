"Жахлива війна": Трамп анонсував переговори між Росією та Україною (відео)

Невдовзі російська та українська сторони можуть сісти за стіл переговорів щодо розв'язання російсько-української війни, заявив президент США Дональд Трамп.

Також американський лідер назвав війну в Україні "гіршим за все, що було з часів Другої світової війни". Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом 8 жовтня, яку транслювали на YouTube-сторінці Білого дому.

