Над полигоном в Оренбурге поднялся фиолетовый дым: какова причина почти "ядерного гриба" (видео)

В Оренбурге услышали звук взрыва над полигоном "Ясный", сообщили российские медиа. После этого над полигоном поднялся столб фиолетового дыма, по очертаниям похожий на "ядерный гриб". Следующие видео объяснили, какова причина инцидента в Российской Федерации.

На видео с места событий показали момент падения ракеты на полигон в Оренбурге, написали в Telegram-канале росСМИ Astra. Местные спасатели впоследствии признали, что действительно произошел инцидент, но для местного населения опасности пока нет. Другие объяснения предлагали взять в Минобороны РФ, а местные власти тем временем молчат о взрыве и фиолетовом дыме.

Сообщение об инциденте под Оренбургом появилось в сети в 15:52 28 ноября. Указывается, что происшествие произошло на полигоне "Ясный" в Оренбургской области РФ. Местные жители предположили, что мог произойти неудачный пуск неизвестной ракеты. РосСМИ тем временем напомнило, что указанный полигон — один из 11, с которых ВС РФ могут запускать ракеты наземного базирования высокой дальности, причем это могут быть средства поражения с ядерными боеголовками.

Взрыв в РФ — что известно о полигоне "Ясный"

"Ясный" — это ракетная база и космодром России, расположенный в Ясненском районе Оренбургской области. В 2020 году президент РФ Владимир Путин сообщил, что здесь размещается ракетный комплекс "Авангард", который может запустить боеголовку со скоростью до 27 Махов. Весной 2025 года из "Ясного" произошла утечка секретных данных, и медиа Der Spigel рассказало, что на полигоне проводят масштабную модернизацию для усиления ядерного потенциала РФ.

Указанный полигон — это место дислокации подразделения "Домбаровский" ракетных войск стратегического назначения. Задача этого подразделения — ядерное сдерживание и возможность нанесения ядерного удара по нападающему. Основное вооружение РВСН — межконтинентальные наземные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Тем временем с космодрома взлетали российские космические ракеты "Днепр", а также "Воевода": последний вывел на космическую орбиту американский спутник Genesis.

