Росія запустила "Кинджали" по Україні: пролунали перші вибухи, подробиці

Пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 відбулись з кількох винищувачів МіГ-31К. Повітряні сили попереджували, що "Кинджали" тримали курс на Старокостянтинів Хмельницької області.

Повітряні сили ЗС України повідомили про зліт МіГ-31К о 18.47.

Згодом стало зрозуміло, що росіяни атакують "Кинджалом" місто Староконстянтинів в Хмельницькій області.

Також Повітряні сили повідомляють про ще дві швидкісні цілі на Чернігівщині "курсом на Київщину/Житомирщину".

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Росія атакує Україну гіперзвуковими ракетами Х-47М2 "Кинджал". Через високу швидкість ці ракети дуже важко збити, що робить цю зброю дуже небезпечною. Вже є повідомлення про вибухи в межах Житомирської та Хмельницької областей.

Близько 19.05 стали з'являтись повідомлення про те, що російські ракети в повітряному просторі України не фіксуються.

Нагадаємо, на Оболоні в Києві пролунав сильний вибух поблизу АЗС, над місцем піднявся густий стовп чорного диму. Попередньо повідомляють про займання в гаражному кооперативі.

А тим часом в Росії під час випробувань вибухнула ракета, ймовірно, міжконтинентальна балістична РС-28 "Сармат". За попередніми даними, інцидент стався відразу після старту, піднявши над місцевістю стовп багряного диму.