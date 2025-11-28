У Києві без тривоги пролунав потужний вибух: в одному з районі міста масштабна пожежа (відео)

На Оболоні в Києві пролунав сильний вибух поблизу АЗС, над місцем піднявся густий стовп чорного диму. Попередньо повідомляють про займання в гаражному кооперативі.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вибух стався на Оболоні, на вулиці Богатирській. За словами очевидців, над районом піднявся великий стовп чорного диму, який було видно здалеку.

Також зазначається, що вибух пролунав у гаражному кооперативі, який розташований поруч з автозаправною станцією та шкільним стадіоном.

Попередньо відомо, що на місці палають гаражі. Там уже працюють рятувальники.

Як повідомили в місцевій поліції, правоохоронці працюють на місці вибуху в Оболонському районі Києва. Попередньо встановлено, що інцидент стався в приміщенні СТО під час робіт із заміни газових фільтрів у транспортного засобу. За інформацією поліції, постраждалих унаслідок вибуху немає.

Відео дня

Поліція працює на місці вибуху в Оболонському районі Києва Фото: Поліція Києва

На місці події працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які встановлюють усі обставини та характеристики інциденту.

Нагадаємо, що 27 листопада в Івано-Франківську сталася пожежа у багатоповерховому будинку після вибуху зарядної станції в одній із квартир.

Також 29 листопада у соцмережах з’явилися повідомлення про пожежу у житловому будинку в Києві. Згодом стало відомо, що вибух стався через зарядну станцію в одній із квартир багатоповерхівки.