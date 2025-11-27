В Івано-Франківську у багатоповерхівці пролунав вибух: перші подробиці (відео)

У Івано-Франківську сталася пожежа у багатоповерховому будинку після вибуху зарядної станції в одній із квартир. Інцидент спричинив сильне задимлення та залучення рятувальників на місце події.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, спершу інформація надходила про пожежу на Південному бульварі. За попередніми даними, горіла квартира, і рятувальники оперативно виїхали для ліквідації вогню.

Згодом уточнено, що вибух стався через зарядну станцію у квартирі на вулиці Хотинській. Місцеві жителі у соцмережах поширюють відео та фотографії з місця події, на яких видно сильне задимлення та роботу пожежників.

Наразі офіційної інформації від ДСНС щодо причини вибуху та масштабу пошкоджень поки немає. Обставини інциденту з’ясовуються, а на місці продовжують працювати рятувальні служби.

Нагадаємо, що 20 листопада у соцмережах з’явилися повідомлення про пожежу у житловому будинку в Києві. Користувачі зазначали, що спершу пролунала сильна детонація, а на землю посипались уламки. На опублікованих кадрах було видно густий дим, який йшов з вікна багатоповерхівки, а перед будинком лежали розбиті шибки.

Згодом ДСНС України підтвердила, що пожежа виникла у Шевченківському районі столиці. Встановлено, що вибух стався через зарядну станцію в одній із квартир багатоповерхівки.