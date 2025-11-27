В Ивано-Франковске в многоэтажке прогремел взрыв: первые подробности (видео)

В Ивано-Франковске произошел пожар в многоэтажном доме после взрыва зарядной станции в одной из квартир. Инцидент вызвал сильное задымление и привлечение спасателей на место происшествия.

Как сообщают местные телеграм-каналы, сначала информация поступала о пожаре на Южном бульваре. По предварительным данным, горела квартира, и спасатели оперативно выехали для ликвидации огня.

Впоследствии уточнено, что взрыв произошел из-за зарядной станции в квартире на улице Хотинской. Местные жители в соцсетях распространяют видео и фотографии с места происшествия, на которых видно сильное задымление и работу пожарных.

Сейчас официальной информации от ГСЧС о причинах взрыва и масштабе повреждений пока нет. Обстоятельства инцидента выясняются, а на месте продолжают работать спасательные службы.

Напомним, что 20 ноября в соцсетях появились сообщения о пожаре в жилом доме в Киеве. Пользователи отмечали, что сначала раздалась сильная детонация, а на землю посыпались обломки. На опубликованных кадрах было видно густой дым, который шел из окна многоэтажки, а перед домом лежали разбитые стекла.

Впоследствии ГСЧС Украины подтвердила, что пожар возник в Шевченковском районе столицы. Установлено, что взрыв произошел из-за зарядной станции в одной из квартир многоэтажки.