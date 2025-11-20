В Киеве произошел взрыв в жилом доме: горит квартира, — соцсети (видео)

В соцсетях публикуют фото и видео пожара в жилом доме Шевченковского района Киева. По информации пабликов, возгорание произошло после взрыва.

О взрыве в Киеве сообщает местный Telegram-канал "Киев Оперативный" 20 ноября. Официальных комментариев по инциденту от спасателей или правоохранителей на момент публикации новости не было.

В соцсетях пишут, что пожар произошел на Кудрявском спуске. Местные жители сообщают, что на месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики скорой помощи.

"Сначала раздался мощный взрыв, посыпались обломки на землю. Затем начался пожар", — написали киевляне админам паблика "Труха".

На видео можно увидеть густой дым, выходящий из окна многоэтажки. Также на фотографиях видны части стеклопакетов, лежащие на асфальте под домом и на припаркованных рядом автомобилях. Также на одном из роликов видно машину ГСЧС и работу спасателей по ликвидации пожара.

Відео дня

Напомним, в ночь 14 ноября в Киеве дрон ударил по дому ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС. Пострадала вдова одного из первых погибших на атомной электростанции — ее квартира полностью выгорела.

11 ноября в Киевской городской государственной администрации сообщали, что в Киеве произошла авария на трубопроводе на Печерском спуске, которая оставила несколько домов без воды и создала риски оползня.