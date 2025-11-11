Возможный оползень: в Киеве произошла авария на трубопроводе, ряд домов без воды, — КГГА (видео)

Вечером 10 ноября на Печерском спуске в Киеве случилась авария на трубопроводе, из-за чего началось подтопление одного из многоэтажных домов. Власти предупреждают о возможном оползне земли.

Предварительно, в результате прорыва трубопровода в столице началось подтопление 9-этажного жилого дома в районе Печерского спуска. Об инциденте сообщили в Киевской городской государственной администрации.

После прорыва на место прибыли оперативные службы. Сейчас они работают над ликвидацией последствий аварии, отметили в КГГА.

Вскоре в ведомстве уточнили, что специалисты обнаружили повреждения на водопроводной сети диаметром 400 миллиметров.

"Аварийная бригада сейчас работает над локализацией утечки и отключением магистрали", — отметили в КГГА.

Сообщается также, что в связи с аварией на трубопроводе на Печерском спуске ряд жилых домов оказался без водоснабжения. В частности сейчас отсутствует подача воды в дома под номерами 6, 8 и 19, предупредили в ведомстве.

Відео дня

Водоснабжение в указанные дома обещают восстановить после завершения ремонтных работ на месте инцидента. Однако когда это возможно — на момент публикации не уточняют, отметив, что восстановление водоснабжения произойдет как можно быстрее.

Также в "Новости.LIVE" показали кадры с места аварии трубопровода.

Все последствия аварии пока уточняются.

Напомним, 25 октября Львовский городской совет сообщил о масштабной аварии на водопроводе во Львове: десятки тысяч людей оказались без воды.

Также ранее военный эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" рассказал в колонке Фокуса, возможен ли сценарий катастрофы на Киевской дамбе с тысячами жертв.