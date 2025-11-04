Все каналы РФ требуют нанести удар по Киевской дамбе за Белгородскую дамбу.

О Киевской дамбе и рисках ее разрушения писали уже сотни раз за десятки лет. К сожалению, Россия знает все детали и слабые места еще со времен СССР.

Чтобы создать страшную волну высотой в 10 метров, надо атаковать дамбу ядерным оружием. Уверен, даже "Орешник" на это не способен. Но вот вызвать какую-то утечку воды, которая приведет к поднятию уровня и подтоплению низин, думаю, возможно.

Может ли противник сделать нам гадость? Конечно, может. Разве у кого-то еще есть сомнения?

Приведет ли это к "цунами" и сценарию из фильмов-катастроф с тысячами жертв? Нет, не приведет.

Відео дня

Самые низкие места города вы можете увидеть сами на карте высот.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно