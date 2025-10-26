Белгородская дамба пропускает воду, логистика врага усложнилась, — 16 корпус ВСУ

После повреждения плотины Белгородского водохранилища конструкция начала пропускать воду. По данным украинских военных, это привело к подтоплению позиций российских подразделений и существенно усложнило их логистику.

Как сообщает российский Telegram-канал MNS, 24 октября Вооруженные силы Украины якобы нанесли ракетный удар по Белгородской дамбе.

Карта Фото: Скриншот

По информации российских источников, "гидротехническое сооружение было атаковано тремя реактивными снарядами HIMARS. Повреждены здания с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из шлюзов и гребень плотины", — заявили в российских медиа.

После инцидента украинские военные сообщили о резком падении уровня воды в водохранилище. В 16 армейском корпусе Вооруженных сил Украины отметили: "После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. По сообщениям российских медиа, только за одни сутки уровень воды в хранилище снизился на один метр. Уже поступают сообщения о подтоплении блиндажей россиян".

В заявлении корпуса отмечается, что ситуация влияет на логистику противника: "Подразделения, которые переправились через Северский Донец, фактически оказались отрезанными от основных сил. Это значительно усложняет снабжение и передвижение врага", — добавили в военном подразделении.

Информацию о повреждении сооружения подтвердил российский Telegram-канал "Пепел". В сообщении указано, что "ночью вода в Белгородском водохранилище начала уходить — вероятно, после обстрела дамба получила серьезные повреждения и начала пропускать воду. Уровень воды снизился более чем на метр".

По данным источников канала, в районе села Графовка Шебекинского округа и ниже по течению Северского Донца вода затопила блиндажи, где находились российские военные.

Губернатор Белгородской области России сообщил, что в Шебекинском округе подтоплены десять земельных участков, а 16 жителей населенных пунктов, расположенных ниже дамбы, эвакуированы в пункты временного размещения. Часть людей переехала к родственникам.

Напомним, что Блгородская область граничит с Харьковской, и через ее территорию проходит одна из ключевых логистических линий снабжения российских войск на востоке Украины. Повреждение дамбы может затруднить передвижение техники и транспорта в этом направлении.

Как писал Фокус, россияне обвинили Вооруженные силы Украины в якобы нанесении ракетного удара американскими HIMARS по дамбе Белгогодского водохранилища. В результате атаки на объекте зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

