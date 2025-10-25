Три ракеты HIMARS: россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по дамбе Белгородского водохранилища (фото)

Россияне обвинили Вооруженные силы Украины в якобы нанесении ракетного удара американскими HIMARS по дамбе Белгогодского водохранилища. В результате атаки на объекте зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

Россияне утверждают, что ВСУ якобы нанесли удары по дамбе водохранилища с помощью трех ракет HIMARS. Об этом пишут местные Telegram-каналы со ссылкой на источники, осведомленные об инциденте.

По информации россиян, в результате якобы атаки HIMARS на территории дамбы Белгородского водохранилища зафиксированы разрушения. Отмечается, что пострадали в частности несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из шлюзов и гребень дамбы.

В сети показали также кадры с места инцидента. Россияне заявляют, что это якобы последствия трех ударов реактивными снарядами HIMARS.

В результате инцидента на момент публикации известно о двух пострадавших: сотруднике дамбы и российском гвардейце, который занимался охраной объекта. Россияне пишут, что оба получили множественные осколочные ранения.

В то же время, как утверждают росСМИ, после проверки объекта было выяснено, что целостность дамбы Белгородского водохранилища из-за якобы атаки HIMARS не была нарушена.

"Угрозы затопления ближайшим населенным пунктам нет", — пишут россияне.

Официальной информации об инциденте на момент публикации не поступало.

Напомним, ночью 24 октября российские медиа сообщили об атаке беспилотников в Московской и Ростовской областях РФ.

Также ночью 22 октября аналитики информировали об атаке дрона на НПЗ в российском Дагестане, что более чем в 1000 километрах от линии фронта.