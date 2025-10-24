В Московской области дрон попал в квартиру, в Ростовской перебои со светом: Россию ночью атаковали БпЛА (фото)

Ночью 24 октября беспилотники атаковали Россию: под ударом в частности оказались в Московской и Ростовской областях, где известно о разрушениях и пожарах. В одном из населенных пунктов Ростовской области исчез свет из-за атаки.

Россияне утверждают, что в городе Красногорск Московской области беспилотник якобы попал в одну из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на заявления местных властей.

Атака на Красногорск произошла около 04:30 часов, утверждают росСМИ. По их данным, беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже здания.

"Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БпЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14 этаже", — сообщили в медиа.

В результате инцидента известно о 5 пострадавших, пишут россияне. Также в сети показали кадры многоэтажки, которая пострадала в результате ночной атаки дронов.

Атака на Новошахтинск

Также ночью дроны атаковали Ростовскую область России, в частности город Новошахтинск. Местный губернатор утверждает, что российская ПВО отразила атаку также в Таганроге и ряде районов области.

В результате обстрела в области поднялось несколько пожаров, а в городе Новошахтинск около 1,5 тысячи жителей остались без электроэнергии.

"Около 1,5 тысячи человек остаются без света в Новошахтинске Ростовской области из-за пожара после атак БпЛА", — информировал местный губернатор.

Он также добавил, что ночью аварийным службам удалось осуществить подключение к резервным линиям и у некоторых жителей свет появился. Однако многие россияне до сих пор без электроэнергии.

Как пишет российское издание "Известия" со ссылкой на Минобороны, всего вражеское ПВО в течение ночи якобы сбило 111 беспилотников над регионами РФ.

Напомним, ночью 23 октября на военном заводе в Челябинской области России прогремели взрывы и поднялся пожар: власти сообщили о 9 погибших.

Также ночью 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод, который производит взрывчатку.