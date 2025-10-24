У Московській області дрон влучив у квартиру, у Ростовській перебої зі світлом: Росію уночі атакували БпЛА (фото)

Уночі 24 жовтня безпілотник атакували Росію: під ударом зокрема опинилися у Московській та Ростовській областях, де відомо про руйнування та пожежі. В одному з населених пунктів Ростовської області зникло світло через атаку.

Росіяни стверджують, що у місті Красногорськ Московської області безпілотник нібито влучив в одну з квартир багатоповерхового житлового будинку. Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на заяви місцевої влади.

Атака на Красногорськ відбулася близько 04:30 години, стверджують росЗМІ. За їхніми даними, безпілотник влетів у квартиру на 14 поверсі будівлі.

"Близько двох годин тому в Красногорську внаслідок атаки БпЛА зазнав пошкодження житловий будинок на бульварі Космонавтів. Дрон залетів у квартиру на 14 поверсі", — повідомили у медіа.

Внаслідок інциденту відомо про 5 постраждалих, пишуть росіяни. Також у мережі показали кадри багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок нічної атаки дронів.

Атака на Новошахтинськ

Також уночі дрони атакували Ростовську область Росії, зокрема місто Новошахтинськ. Місцевий губернатор стверджує, що російська ППО відбила атаку також у Таганрозі та низці районів області.

Внаслідок обстрілу в області здійнялося кілька пожеж, а у місті Новошахтинськ близько 1,5 тисячі мешканців залишилися без електроенергії.

"Близько 1,5 тисячі людей залишаються без світла в Новошахтинську Ростовської області через пожежу після атак БпЛА", — інформував місцевий губернатор.

Він також додав, що уночі аварійним службам вдалося здійснити підключення до резервних ліній і у деяких мешканців світло з'явилося. Однак багато росіян і досі без електроенергії.

Як пише російське видання "Известия" з посиланням на Міноборони, загалом вороже ППО упродовж ночі нібито збило 111 безпілотників над регіонами РФ.

Нагадаємо, уночі 23 жовтня на військовому заводі у Челябінській області Росії пролунали вибухи і здійнялася пожежа: влада повідомила про 9 загиблих.

Також уночі 22 жовтня дрони атакували Саранський механічний завод, який виготовляє вибухівку.