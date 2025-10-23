На військовому заводі у Челябінській області РФ прогриміли вибухи і здійнялася пожежа: є загиблі, що відомо (відео)

Увечері 22 жовтня на заводі "Пластмас" у місті Копейськ Челябінської області Росії прогриміли вибухи і почалася сильна пожежа. Завод виготовляє боєприпаси та вибухові речовини.

На момент публікації відомо, що внаслідок вибухів на заводі у Копейську загинуло щонайменше 9 осіб. Про це повідомило російське видання "Известия" з посиланням на заяву місцевого губернатора.

Водночас є інформація про зниклих безвісти через інцидент.

"На місці пожежі ліквідовано відкрите горіння, здійснюється його проливка. Відразу після рятувальники розпочнуть розбір завалів", — пишуть росЗМІ.

Перші вибухи на заводі у Копейську прогриміли ще близько 22:30 години. Згодом стало відомо про 4 загиблих та щонайменше 5 постраждалих через вибухи. Однак, як передавали російські медіа, інформація щодо атаки безпілотників на завод, яку поширили у мережі, попередньо, не підтверджується.

Близько опівночі на заводі "Пластмас" прогримів повторний вибух, процитувало російське медіа Astra заяву губернатора Челябінської області. За його даними, вибух відбувся на місці займання.

Відомо, що постраждалі перебувають у важкому стані. У мережі також показали кадри з місця подій.

Станом на 02:30 годину, як повідомив губернатор, внаслідок вибухів у Копейську кількість загиблих зросла до 9.

На місці інциденту працюють російські оперативні служби. Наслідки уточнюються.

Варто зазначити, що моніторингові канали стверджують про те, що причиною вибухів у Копейську є атака безпілотників. За свідченнями місцевих мешканців, завод атакували щонайменше 3 безпілотники.

Місто Копейськ розташоване неподалік від Челябінська. Відстань від нього до українського кордону сягає 1700 кілометрів.

Вибухи на заводі "Пластмас" у Копейську: що відомо про виробництво

"Пластмас" належить холдингу АТ "Технодинаміка" держкорпорації "Ростех". Підприємство є частиною російського військово-промислового комплексу й займається постачанням необхідних компонентів для російсько-української війни.

Завод виробляє боєприпаси та вибухові речовини, а також працює з технологіями, які прямо підтримують операції ЗС РФ проти України.

Нагадаємо, моніторингові канали 22 жовтня повідомили, що у Мордовії дрони атакували Саранський механічний завод.

Також уночі 21 жовтня дрони атакували Ростовську область Росії.