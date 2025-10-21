"ППО відбиває обстріл над всім регіоном": Ростовську область РФ масовано атакують дрони, є руйнування (відео)

Пізно ввечері 20 жовтня та після опівночі 21 жовтня у Ростовській області Росії лунали вибухи. Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів, а також повідомляють про руйнування у житловому багатоквартирному будинку через обстріл.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що російська протиповітряна оборона "відбиває атаку дронів над усім регіоном". Про це пише російське ЗМІ "Известия".

За даними медіа, у місті Батайську внаслідок атаки дронів зафіксовано руйнування у багатоквартирному житловому будинку. Там, як повідомляється, відбулося часткове руйнування стіни на верхніх поверхах.

У мережі також показали кадри пошкоджень у Батайську внаслідок атаки.

Про постраждалих у пошкодженому багатоквартирному будинку інформації не надходило. ЗМІ зазначають, що з нього евакуювали 20 мешканців.

Також медіа повідомляє про нібито знешкодження безпілотників у Мілеровському та Татарському районах Ростовщини.

Відео дня

Невдовзі у ЗМІ уточнили також, що внаслідок масованої атаки дронів у Ростові-на-Дону постраждали двоє осіб. Вони отримали поранення нібито внаслідок падіння дронів на приватні будинки.

У Пролетарському районі місцевий мешканець отримав осколкові поранення, а також медики надали допомогу неповнолітньому на місці. У хуторі Недвигівка М'ясниківського району трапився блекаут через атаку: росЗМІ пишуть, що електролінії пошкодив нібито збитий безпілотник під час падіння.

Як пише російський Telegram-канал Astra, упродовж минулої години лише над регіоном нібито було збито 10 дронів. Про це повідомили у ворожому Міноборони.

У мережі пишуть, що місто Батайськ у Ростовській області РФ вважається великим залізничним та сортувальним вузлом.

Атака дронів уночі 21 жовтня: де ще лунали вибухи у Росії

Також уночі 21 жовтня вибухи пролунали у Воронезькій області Росії, пишуть росЗМІ. Росіяни стверджують, що над регіоном нібито було збито не менше чотирьох безпілотників. Губернатор області повідомив, що уламки нібито збитих БпЛА пошкодили елемент промислової споруди.

Нагадаємо, увечері 20 жовтня ЗС РФ атакували енергетичні об'єкти на Чернігівщині та у Славутичі на Київщині: через це у населених пунктах почався блекаут.

Також росіяни атакували Харків керованими авіабомбами уночі 21 жовтня: у місті є пожежі та руйнування.