У Харкові пролунали вибухи і здійнялася пожежа: росіяни атакували місто авіабомбами
Уночі 21 жовтня російська армія здійснила атаку керованими авіабомбами (КАБ) на Харків, внаслідок чого у місті зафіксовані пожежі та пошкодження приватних житлових будинків, а також є постраждалі.
Російська армія вдарила по двох районах Харкова — Індустріальному та Немишлянському. Про наслідки повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
Вибухи у Харкові пролунали близько 00:05 години: перед цим Повітряні сили попередили про пуски росіянами КАБ у напрямку міста.
Після цього Ігор Терехов повідомив, що ворожі КАБ вдарили по Індустріальному району міста. Також він попередив про загрозу повторних пусків авіабомб росіянами.
Після цього у Харкові пролунали повторні вибухи. Мер зазначає, що щонайменше чотири вибухи загалом пролунали над містом.
Атака на Харків: що відомо про наслідки
За інформацією міського голови, у Харкові зафіксовано влучання зокрема в Індустріальному районі. КАБ вдарили, як пише мер, по приватному житловому сектору. На місці здійнялася пожежа.
За попередньою інформацією, через російську атаку пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі.
Близько до 01:00 години мер повідомив, що російська армія також атакувала КАБ Немишлянський район міста.
"Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. Деталі уточнюємо", — зазначив Терехов.
Невдовзі міський голова уточнив, що в Індустріальному районі міста відомо щонайменше про 9 постраждалих.
Інформація про наслідки атаки на Харків уточнюється.
Нагадаємо, увечері 20 жовтня влада повідомила про блекаут на півночі Чернігівщини та у Славутичі: російська армія атакувала енергетичні об'єкти у населених пунктах.
Також у ніч на 20 жовтня росіяни комбіновано атакували Одеську область балістикою та "Шахедами": у мережі повідомили про пожежу.