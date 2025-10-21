У Харкові пролунали вибухи і здійнялася пожежа: росіяни атакували місто авіабомбами

Уночі 21 жовтня російська армія здійснила атаку керованими авіабомбами (КАБ) на Харків, внаслідок чого у місті зафіксовані пожежі та пошкодження приватних житлових будинків, а також є постраждалі.

Російська армія вдарила по двох районах Харкова — Індустріальному та Немишлянському. Про наслідки повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Харкові пролунали близько 00:05 години: перед цим Повітряні сили попередили про пуски росіянами КАБ у напрямку міста.

Після цього Ігор Терехов повідомив, що ворожі КАБ вдарили по Індустріальному району міста. Також він попередив про загрозу повторних пусків авіабомб росіянами.

Після цього у Харкові пролунали повторні вибухи. Мер зазначає, що щонайменше чотири вибухи загалом пролунали над містом.

Атака на Харків: що відомо про наслідки

За інформацією міського голови, у Харкові зафіксовано влучання зокрема в Індустріальному районі. КАБ вдарили, як пише мер, по приватному житловому сектору. На місці здійнялася пожежа.

За попередньою інформацією, через російську атаку пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі.

Близько до 01:00 години мер повідомив, що російська армія також атакувала КАБ Немишлянський район міста.

"Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. Деталі уточнюємо", — зазначив Терехов.

Невдовзі міський голова уточнив, що в Індустріальному районі міста відомо щонайменше про 9 постраждалих.

Інформація про наслідки атаки на Харків уточнюється.

