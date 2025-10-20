На Одещині пролунали вибухи: росіяни комбіновано атакували область "Шахедами" і балістикою

Пізно ввечері 19 жовтня та після опівночі в Одеській області пролунали потужні вибухи. Росіяни комбіновано атакували регіон ударними дронами типу "Шахед" та балістичним озброєнням.

Під ударами опинився Одеський район — моніторингові канали пишуть про удар по місту Південному, в районі Південного порту. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл.

Атака на Одещину почалася близько 23:40 години: у регіоні оголосили повітряну тривогу, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив про рух російських безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку області.

Моніторингові канали також інформували, що у напрямку Одещини, зокрема району Чорноморська, прямує щонайменше 8 ударних дронів.

Близько 23:55 години Повітряні сили України також повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Криму. Через кілька хвилин військові зафіксували швидкісну ціль в Одеській області.

За даними моніторингових каналів, балістична ракета рухалася курсом на Південне. Через деякий час на Одещині, в районі Південного порту, прогриміли вибухи.

Одеські моніторингові канали інформували, що під ударом опинився район Чабанки. Про загрозу попереджали від Фонтанки до Південного, а також повідомляли, що безпілотники рухалися дуже низько.

Невдовзі місцеві пабліки написали, що над місцем атаки видно заграву й дим після атаки. Медіа "Думская" повідомило, що вибухи було видно від самої Одеси.

Офіційної інформації про наслідки атаки на Одещину на момент публікації не надходило.

