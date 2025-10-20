В Одесской области прогремели взрывы: россияне комбинированно атаковали область "Шахедами" и баллистикой

Поздно вечером 19 октября и после полуночи в Одесской области прогремели мощные взрывы. Россияне комбинированно атаковали регион ударными дронами типа "Шахед" и баллистическим вооружением.

Под ударами оказался Одесский район — мониторинговые каналы пишут об ударе по городу Южному, в районе Южного порта. Фокус собрал все, что известно об обстрелах.

Атака на Одесскую область началась около 23:40 часов: в регионе объявили воздушную тревогу, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил о движении российских беспилотников из акватории Черного моря в направлении области.

Мониторинговые каналы также информировали, что в направлении Одесской области, в частности района Черноморска, направляется не менее 8 ударных дронов.

Около 23:55 часов Воздушные силы Украины также сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма. Через несколько минут военные зафиксировали скоростную цель в Одесской области.

Відео дня

По данным мониторинговых каналов, баллистическая ракета двигалась курсом на Южное. Через некоторое время в Одесской области, в районе Южного порта, прогремели взрывы.

Одесские мониторинговые каналы информировали, что под ударом оказался район Чабанки. Об угрозе предупреждали от Фонтанки до Южного, а также сообщали, что беспилотники двигались очень низко.

Вскоре местные паблики написали, что над местом атаки видно зарево и дым после атаки. Медиа "Думская" сообщило, что взрывы были видны от самой Одессы.

Официальной информации о последствиях атаки в Одесской области на момент публикации не поступало.

Напомним, 19 октября в ДТЭК сообщили, что российская армия массированно атаковала шахту на Днепропетровщине, из-за чего под землей оказалось 192 человека.

Также накануне россияне впервые атаковали Лозовую КАБ: для удара применили авиабомбу новой модификации.