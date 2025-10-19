Под землей 192 работника: ВС РФ массированно атаковали шахту в Днепропетровской области, — ДТЭК (фото)

Российские военные совершили массированную атаку на шахту в Днепропетровской области. В ДТЭК говорят, что за последние два месяца ВС РФ осуществили ряд ударов по угольным предприятиям.

Сейчас после массированного удара россиян под землей находятся 192 работника этого объекта, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты. Продолжается эвакуация наших коллег на поверхность", — говорят в ДТЭК.

Сообщение ДТЭК Фото: Скриншот

В компании добавляют, что удары россиян произошли накануне старта отопительного сезона. Сейчас количество объектов, пострадавших за последние два месяца российских атак, возросло до четырех.

На момент публикации остается неизвестным, какой именно объект угольного производства области мог оказаться под ударом ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ пришлось взорвать шахту под Покровском. Она работала до последнего, пока российские войска не подошли вплотную.

Впоследствии стало известно о катастрофических последствиях затопления ВС РФ шахты "Добропольская" Из-за российских обстрелов, по данным Михаила Волынца, выведена из строя подстанция на 110 кВ, что привело к блэкауту на предприятии.