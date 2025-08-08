Шахту "Добопольская" затапливает из-за РФ: нардеп предупреждает о катастрофических последствиях

Из-за российских обстрелов, по данным Михаила Волынца, выведена из строя подстанция на 110 кВ, что привело к блэкауту на предприятии. Шахта "Добропольская" и ее лавы, вероятно, будут затоплены с катастрофическими последствиями для общины и всего региона.

Шахта принадлежит госпредприятию "Добропольеуголь-добыча", ВС РФ ее атаковали ночью. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков, нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец.

Из-за попаданий снарядов выведена из строя подстанция на 110 кВ, это обесточило шахту. Все девять работников, которые к моменту обесточивания работали в забое, подняли на поверхность.

Ситуация на самом предприятии, как сказал Волынец, критическая. Продолжается выброс газа и главное — затопление рудника. Вероятнее всего, шахта "Добропольская" и ее лавы будут затоплены с катастрофическими последствиями для общины и всего региона, заключил он.

Отметим, что в июле на шахте "Добропольская" обвалилась порода. Погиб горный мастер 1978 года рождения, к моменту обвала в забое было 134 горняка и 26 — на аварийном участке.

