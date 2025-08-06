"Вынесли все, что стреляет, ездит и дышит": ВСУ разгромили позиции россиян под Торецком (видео)

Операторы FPV провели успешную атаку на позиции оккупантов с помощью скоростных дронов. Во время налета были уничтожены пушка, миномет, вражеский транспорт и личный состав.

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На Торецком направлении бойцы ВСУ фактически "под ноль" уничтожили позиции россиян. Была поражена их техника и личный состав. Об этом сообщили на телеграмм-канале 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Наши FPV-шники снова оформили врагу огневую вечеринку. Залетели, как свои на район, и вынесли все, что стреляет, ездит и дышит. Пушку — в минус. Миномет — на запчасти. Вражеский бусик — теперь просто куча горячего металла. А живая сила — ну, скажем так, стала частью пейзажа", — рассказали в пресс-службе бригады.

В подразделении говорят, что их операторы дронов могли бы набрать кучу просмотров в TikTok, потому что работают четко, красиво, и без лишнего пафоса и имеют желание устроить оккупантам "контент, который они не забудут".

В сводке Генштаба ВСУ 6 августа сообщалось, что на Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Карта боев на Торецком направлении

Бои на Торецком направлении: какая сейчас ситуация

В отчете аналитиков проекта DeepState 5 августа сообщалось, что ВС РФ зашли в село рядом с Константиновкой и прорвались под Торецком. Также есть продвижение россиян в сторону Новопавловки Днепропетровской области и в сторону Константиновки Донецкой области.

Также на Торецком направлении в Донецкой области ВСУ отбили атаку россиян с использованием танков. Сначала им "насыпала" артиллерия, а дальше подключились операторы дронов и добили их до основания.

Кроме этого на Торецком направлении в Донецкой области ВС РФ начали применять для штурмов танки-камикадзе. В зоне ответственности подразделений 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили 2 российских танка с дополнительной защитой. До этого враг полтора месяца не использовал бронированную технику вообще.