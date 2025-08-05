ВС РФ зашли в село рядом с Константиновкой и прорвались под Торецком, — DeepState (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление на восточном фронте и продвинулись в пяти точках в Донецкой области. При этом враг все ближе к административной границе Днепропетровской области и "разрезал" позиции украинцев между Покровском и Константиновкой. Кроме того, под Константиновкой появился тонкий "язык" на 3 км.

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Россияне оккупировали село на Краматорском направлении, говорится в отчете аналитиков проекта DeepState в Telegram-канале. На карте боевых действий появились новые отметки с продвижением подразделений ВС РФ. Среди прочего, враг проник в местность под Константиновкой, охваченную 50-километровой дугой боев.

Утром 5 августа аналитики лаконично рассказали о ситуации в трех точках на линии фронта вокруг Покровска. Речь идет о продвижении россиян в сторону Новопавловки Днепропетровской области и в сторону Константиновки Донецкой области.

Новопавловское направление. В заметке DeepState указано, что ВС РФ продвинулись возле Воскресенки. Село расположено вплотную к административной границе Днепропетровской области. Аналитики обозначили на карте выравнивание фронта на участке длиной около 4 км и шириной около 1,3 км. Закрашенная красным оккупированная площадь перешла в соседнюю область: речь идет о серой зоне на 700 м в районе Малиевки.

Наступление РФ — ситуация в Воскресенке на Новопавловском направлении Фото: DeepState

Краматорское и Торецкое направления. Согласно данным DeepState, россияне оккупировали село Попов Яр и продвинулись к селу Полтавки. На карте боевых действий видим, что речь идет о западном фланге под Константиновкой. Ориентировочное продвижение россиян — около полукилометра, свидетельствует карта аналитиков.

Другая точка, в которой продвигались ВС РФ, — это линии фронта рядом с Торецком и Щербиновкой. На карте боев появился "язык", который тянется от Дилиевки–Дачного в сторону Катериновки–Плещеевки. Длина прорыва — около 3 км, ширина — 200 м, указали аналитики.

Наступление РФ — ситуация под Константиновкой и Торецком 5 августа Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 5 августа на странице Facebook, упоминаются населенные пункты и направления, в которых состоялись штурмы ВС РФ за прошедшие сутки. Согласно данным командования, под Краматорском зафиксировали две атаки противника, под Торецком — шесть (упоминается Щербиновка), под Новопавловкой — 18.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ под Покровском и Новопавловкой. В частности, 25 июля боец ВСУ с позывным "Мучной" предупредил об угрозе прорыва ВС РФ в Покровск. По его словам, россияне накапливают бронетехнику и готовятся к штурму города.

Между тем 29 июля агентство CNN рассказало об угрожающей ситуации под Константиновкой. Медиа пообщалось с украинскими военными, которые удерживают фронт. Военные рассказали о нашествии FPV-дронов на оптоволокне ВС РФ, которые мешают логистике.

Напоминаем, 31 июля аналитики DeepState сообщили об оккупации Каменского на Запорожском направлении и отметили, что есть несогласованности в сообщениях Генштаба.