"Винесли все, що стріляє, їздить і дихає": ЗСУ розгромили позиції росіян під Торецьком (відео)

Оператори FPV провели успішну атаку на позиції окупантів за допомогою швидкісних дронів. Під час нальоту були знищені гармата, міномет, ворожий транспорт і особовий склад.

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На Торецькому напрямку бійці ЗСУ фактично "під нуль" знищили позиції росіян. Було уражено їхню техніку та особовий склад. Про це повідомили на телеграм-каналі 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Наші FPV-шники знову оформили ворогу вогневу вечірку. Залетіли, як свої на район, і винесли все, що стріляє, їздить і дихає. Гармату — в мінус. Міномет — на запчастини. Ворожий бусик — тепер просто купа гарячого металу. А жива сила — ну, скажімо так, стала частиною пейзажу", — розповіли в пресслужбі бригади.

У підрозділі кажуть, що їхні оператори дронів могли б набрати купу переглядів в TikTok, бо працюють чітко, красиво, і без зайвого пафосу і мають бажання влаштувати окупантам "контент, який вони не забудуть".

У зведенні Генштабу ЗСУ 6 серпня повідомлялося, що на Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Карта боїв на Торецькому напрямку

Бої на Торецькому напрямку: яка зараз ситуація

У звіті аналітиків проєкту DeepState 5 серпня повідомлялося, що ЗС РФ зайшли в село поруч з Костянтинівкою та прорвались під Торецьком. Також є просування росіян у бік Новопавлівки Дніпропетровської області та у бік Костянтинівки Донецької області.

Також на Торецькому напрямку на Донеччині ЗСУ відбили атаку росіян з використанням танків. Спочатку їм "насипала" артилерія, а далі під'єдналися оператори дронів і добили їх вщент.

Крім цього на Торецькому напрямку на Донеччині ЗС РФ почали застосовувати для штурмів танки-камікадзе. В зоні відповідальності підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили 2 російські танки з додатковим захистом. До цього ворог півтора місяці не використовував броньовану техніку взагалі.