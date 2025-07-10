Вирішили піти ва-банк: ЗСУ зупинили танкову атаку росіян під Торецьком (відео)

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На Торецькому напрямку на Донеччині ЗСУ відбили атаку росіян з використанням танків. Спочатку їм "насипала" артилерія, а далі підєдналися оператори дронів і добили їх вщент. Про це повідомила пресслужба бригади Лицарів Зимового Походу та опублікувала відео бойової роботи.

Українські захисники кажуть, що на їхній ділянці фронту тотальна спека в усіх значеннях — високі градуси на стовпчиках термометрів та постійні штурми росіян. Цього разу окупанти вирішили піти ва-банк і прорвати оборону ЗСУ танками.

"Хотіли налетіти, але розлетілись. Лицарі з суміжними підрозділами зупинили танкову атаку росіян. Зранку розвідники 3-го механізованого батальйону помітили два танки з піхотою, що рухались в бік наших позицій. Ще й не аби яких, а "зашитих" настільки, що це вже не сараї, а цілі бункери", — розповідають бійці.

Танковий штурм не вдався. Його скасували бійці 28-ї ОМБр та суміжні підрозділи.

"Уся ця імпровізована броня лиш відтягнула неминуче. Спочатку "парочку" затримала і пошкодила артилерія, а згодом підтягнулись і пілоти ББпС "Спалах", підрозділу "Kurt&Company", R.V. 3-го МБ та наші суміжники", — йдеться в повідомленні.

Танки росіян рознесли вщент, а вціліла піхота накивала п'ятами.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку ЗС РФ атакували позиції ЗСУ. Втримати позиції їм допомогли бійці ГУР Міноборони та 3-ї штурмової бригади.

Також повідомлялося, що бійці 3-ї ОШБр ЗСУ змогли відбити у ворога позиції завдяки роботам та дронам, а також вперше в історії війни за допомогою роботів взяти в полон вояків ЗС РФ.