Решили пойти ва-банк: ВСУ остановили танковую атаку россиян под Торецком (видео)

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На Торецком направлении в Донецкой области ВСУ отбили атаку россиян с использованием танков. Сначала им "насыпала" артиллерия, а дальше подключились операторы дронов и добили их до основания. Об этом сообщила пресс-служба бригады Рыцарей Зимнего Похода и опубликовала видео боевой работы.

Украинские защитники говорят, что на их участке фронта тотальная жара во всех смыслах — высокие градусы на столбиках термометров и постоянные штурмы россиян. На этот раз оккупанты решили пойти ва-банк и прорвать оборону ВСУ танками.

"Хотели налететь, но разлетелись. Рыцари со смежными подразделениями остановили танковую атаку россиян. Утром разведчики 3-го механизированного батальона заметили два танка с пехотой, которые двигались в сторону наших позиций. Еще и не абы каких, а "зашитых" настолько, что это уже не сараи, а целые бункеры", — рассказывают бойцы.

Танковый штурм не удался. Его отменили бойцы 28-й ОМБр и смежные подразделения.

"Вся эта импровизированная броня лишь оттянула неизбежное. Сначала "парочку" задержала и повредила артиллерия, а впоследствии подтянулись и пилоты ББпС "Вспышка", подразделения "Kurt & Company", R.V. 3-го МБ и наши смежники", — говорится в сообщении.

Танки россиян разнесли вдребезги, а уцелевшая пехота накивала пятки.

Напомним, что на Лиманском направлении ВС РФ атаковали позиции ВСУ. Удержать позиции им помогли бойцы ГУР Минобороны и 3-й штурмовой бригады.

Также сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр ВСУ смогли отбить у врага позиции благодаря роботам и дронам, а также впервые в истории войны с помощью роботов взять в плен воинов ВС РФ.