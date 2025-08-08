Шахту "Добопільська" затоплює через РФ: нардеп попереджає про катастрофічні наслідки

Через російські обстріли, за даними Михайла Волинця, виведено з ладу підстанцію на 110 кВ, що призвело до блекауту на підприємстві. Шахту "Добропільська" та її лави, ймовірно, буде затоплено з катастрофічними наслідками для громади та всього регіону.

Шахта належить держпідприємству "Добропіллявугілля-видобування", ЗС РФ її атакували вночі. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець.

Через влучання снарядів виведено з ладу підстанцію на 110 кВ, це знеструмило шахту. Усіх дев'ятьох працівників, які до моменту знеструмлення працювали в забої, підняли на поверхню.

Ситуація на самому підприємстві, як сказав Волинець, критична. Триває викид газу і головне — затоплення рудника. Найімовірніше, шахта "Добропільська" та її лави будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади і всього регіону, підсумував він.

Зазначимо, що в липні на шахті "Добропільська" обвалилася порода. Загинув гірничий майстер 1978 року народження, до моменту обвалу в забої було 134 гірники і 26 — на аварійній ділянці.

Нагадаємо, військові ЗСУ розповідали про сильний тиск окупантів під Покровськом із південного флангу. ЗС РФ намагаються закріпитися в селищі Леонтовичі.

Фокус також повідомляв про тотальне знищення позицій росіян на Торецькому напрямку. Оператори дронів ЗСУ спрацювали "чітко і красиво".