Перший удар КАБ по Лозовій: у чому небезпека нової модифікації авіабомби, якою росіяни здійснили атаку
Під вечір 18 жовтня росіяни вперше атакували Лозову на Харківщині за допомогою керованої авіаційної бомби (КАБ). Для обстрілу ЗС РФ використали авіабомбу нової модифікації — УМПБ-5Р, яка подолала відстань понад 130 кілометрів.
Нова модифікація російських КАБів УМПБ-5Р (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас) належить до реактивного типу. Про це повідомили у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.
"За попередніми даними правоохоронців, по м. Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації — УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км", — зазначили у відомстві.
УМПБ-5Р: чим небезпечна нова модифікація КАБ
Як розповів "Суспільному" оглядач видання "Мілітарний" Вадим Кушніков, УМПБ-5Р створений на базі ФАБ-250. За його словами, вага бойової частини боєприпаса сягає 99 кілограмів у вибуховій речовині. Однак, на відміну від звичайних ФАБ з комплектами УМПБ, які можуть досягати цілей на відстані 60 і більше кілометрів, авіабомби УМПБ-5Р здатні досягати цілей на більшій відстані.
Експерт зазначив, що цьому сприяє реактивний двигун малої потужності. Саме він дозволяє збільшити радіус дії озброєння.
Водночас відомо, що конструкція є відносно не новою, адже подібні росіяни виготовляли ще до початку повномасштабної війни. З 2023 року вони активізували свої зусилля у цьому напрямку.
Однак, за словами Кушнікова, наразі темпи виробництва цих боєприпасів у росіян не надто високі і сягають лише сотні на місяць. Проте ЗС РФ активно застосовують це озброєння для атак по лінії фронту, прифронтових населених пунктах.
Удар ЗС РФ по Лозовій 18 жовтня: що відомо про наслідки
Про атаку КАБа на Лозову повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, удар трапився близько 17:35 години.
Через обстріл загорівся дім та пошкоджені 11 приватних будинків. Відомо про шістьох постраждалих, інформував посадовець, показавши кадри наслідків атаки.
У прокуратурі натомість уточнили, що КАБ, ймовірно, росіяни запустили з окупованої території. Також там наголосили, що це перший випадок застосування КАБ для ударів по Лозовій.
Нагадаємо, 18 жовтня ЗС РФ також атакували Суми: голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про влучання поблизу навчальних закладів та об'єктах залізничної інфраструктури.
Також Генштаб 18 жовтня інформував, що росіяни посилюють атаки по Україні: за день випустили майже 300 КАБів.