В Харькове прогремели взрывы и поднялся пожар: россияне атаковали город авиабомбами

Ночью 21 октября российская армия осуществила атаку управляемыми авиабомбами (КАБ) на Харьков, в результате чего в городе зафиксированы пожары и повреждения частных жилых домов, а также есть пострадавшие.

Российская армия ударила по двум районам Харькова — Индустриальному и Немышлянскому. О последствиях сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Взрывы в Харькове прогремели около 00:05 часов: перед этим Воздушные силы предупредили о пусках россиянами КАБ в направлении города.

После этого Игорь Терехов сообщил, что вражеские КАБ ударили по Индустриальному району города. Также он предупредил об угрозе повторных пусков авиабомб россиянами.

После этого в Харькове прогремели повторные взрывы. Мэр отмечает, что по меньшей мере четыре взрыва в целом прозвучали над городом.

Атака на Харьков: что известно о последствиях

По информации городского головы, в Харькове зафиксировано попадание в частности в Индустриальном районе. КАБ ударили, как пишет мэр, по частному жилому сектору. На месте поднялся пожар.

По предварительной информации, из-за российской атаки повреждены по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе.

Около 01:00 часов мэр сообщил, что российская армия также атаковала КАБ Немышлянский район города.

"Также подтвержден удар по Немышлянскому району города. Детали уточняем", — отметил Терехов.

Вскоре городской голова уточнил, что в Индустриальном районе города известно по меньшей мере о 9 пострадавших.

Информация о последствиях атаки на Харьков уточняется.

Напомним, вечером 20 октября власти сообщили о блэкауте на севере Черниговщины и в Славутиче: российская армия атаковала энергетические объекты в населенных пунктах.

Также в ночь на 20 октября россияне комбинированно атаковали Одесскую область баллистикой и "Шахедами": в сети сообщили о пожаре.