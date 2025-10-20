Блэкаут на Черниговщине и в Славутиче: жителей Чернигова призывают сделать запасы воды, что известно

Из-за российской атаки 20 октября северная часть Черниговской области, включая областной центр, оказалась без электроснабжения. Жителей предупреждают также об отключении воды. Кроме того, блэкаут из-за атаки зафиксирован в городе Славутич Киевской области.

Россияне атаковали беспилотниками энергетический объект в одной из громад области, из-за чего ряд населенных пунктов оказался без света. Об этом сообщили в Черниговской районной государственной администрации вечером 20 октября.

"В результате попадания вражеского БпЛА в энергетический объект в одной из громад зафиксировано повреждение критической инфраструктуры", — отметили в ведомстве.

В АО "Черниговоблэнерго" подтвердили проблемы с электроснабжением, передает "Суспільне". В частности там отметили, что из-за обстрелов северная часть области оказалась без света.

Отключение воды в Чернигове

Из-за отсутствия электроэнергии в городе также возможны проблемы с водоснабжением. "Черниговводоканал" призвал жителей немедленно сделать запасы воды, поскольку в ближайшее время в Чернигове вероятны временные отключения в водоснабжении.

В ведомстве также указали, в какие часы можно запастись водой в Чернигове:

утром — с 6:00 до 10:00 часов;

вечером — с 18:00 до 22:00 часов.

Отмечается, что в указанное время в случае блэкаута будет обеспечиваться максимальное давление в водопроводной сети.

Задержка движения поездов на Черниговщине

В "Укрзализныце", как передает "Суспільне", предупредили также о задержках пригородных поездов из-за отсутствия напряжения в результате обстрела ВС РФ. Задержки достигают от 30 минут, уточнили в СМИ.

Речь идет о задержках в движении следующих поездов:

Поезд №6857 сообщением Чернигов — Славутич;

Поезд №6312 сообщением Чернигов — Нежин;

Поезд №6311 сообщением Нежин — Чернигов.

Блэкаут в Славутиче: что известно

20 октября ВС РФ также атаковали город Славутич в Киевской области. По информации главы ОГА Николая Калашника, город временно обесточен, системы водоснабжения и водоотведения перевели на резервное питание.

Городской голова Славутича Юрий Фомичев сообщил, что зафиксировано попадание в энергетический объект на территории города.

КП "Славутич-Водоканал" на резервном питании восстановили водоснабжение в городе, однако городской совет отмечает, что вода будет примерно до полуночи. В то же время информируют о возможном осложнении подачи воды на верхние этажи в домах.

