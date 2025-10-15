Отключения света в Украине: в Раде оценили возможность полного блэкаута

Электроснабжение в Украине по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем среди граждан. После атак на энергетическую инфраструктуру многие жители переживают, будут ли блэкауты этой зимой.

Related video

Народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко прокомментировал ситуацию с ограничениями электроснабжения в Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию "Телеграф".

Депутат подчеркнул, что не стоит путать электрические блэкауты с временными ограничениями или аварийными ограничениями.

"Блэкаут – это стихийная, неконтролируемая, катастрофическая разгрузка единой энергосистемы, когда она распадается на так называемые "острова". Это полностью неконтролируемый процесс по всей стране", – отметил Кучеренко.

По его словам, подобное уже случалось однажды – 23 ноября 2022 года, после ракетной атаки на генерацию и сети "Укрэнерго". Тогда, помимо внешнего воздействия, произошли ошибки в действиях руководства и технического персонала компании.

Депутат заверил, что глобальный блэкаут по Украине в ближайшее время крайне маловероятен.

При этом Кучеренко признал, что локальные аварийные ограничения остаются реальностью. Так, в Киеве после удара по инфраструктуре часть города оставалась без электроэнергии на сутки, а в Чернигове до сих пор действует график отключений "3 на 3" из-за повреждения трансформаторной подстанции.

"У каждого региона свои нюансы, но это не блэкауты, а временные неудобства военного положения", – пояснил депутат.

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о проблемах с электричеством из-за ударов россиян. Он говорил, что из-за одного-двух российских обстрелов Украине может понадобиться импорт электроэнергии.

После комбинированного удара в ночь на 10 октября в Украине начали вводить графики отключения света. В частности аварийные отключения применяли в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.