Відключення світла в Україні: у Раді оцінили можливість повного блекауту

Електропостачання в Україні, як і раніше, залишається однією з найбільш обговорюваних тем серед громадян. Після атак на енергетичну інфраструктуру багато жителів переживають, чи будуть блекаути цієї зими.

Народний депутат від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко прокоментував ситуацію з обмеженнями електропостачання в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Депутат підкреслив, що не варто плутати електричні блекаути з тимчасовими обмеженнями або аварійними обмеженнями.

"Блекаут — це стихійне, неконтрольоване, катастрофічне розвантаження єдиної енергосистеми, коли вона розпадається на так звані "острови". Це повністю неконтрольований процес по всій країні", — зазначив Кучеренко.

За його словами, подібне вже траплялося одного разу — 23 листопада 2022 року, після ракетної атаки на генерацію і мережі "Укренерго". Тоді, крім зовнішнього впливу, сталися помилки в діях керівництва і технічного персоналу компанії.

Депутат запевнив, що глобальний блекаут щодо України найближчим часом вкрай малоймовірний.

При цьому Кучеренко визнав, що локальні аварійні обмеження залишаються реальністю. Так, у Києві після удару по інфраструктурі частина міста залишалася без електроенергії на добу, а в Чернігові досі діє графік відключень "3 на 3" через пошкодження трансформаторної підстанції.

"У кожного регіону свої нюанси, але це не блекаути, а тимчасові незручності воєнного стану", — пояснив депутат.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський попереджав про проблеми з електрикою через удари росіян. Він говорив, що через один-два російські обстріли Україні може знадобитися імпорт електроенергії.

Після комбінованого удару в ніч на 10 жовтня в Україні почали запроваджувати графіки відключення світла. Зокрема аварійні відключення застосовували в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.