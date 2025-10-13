Зеленский предупредил о проблемах с электричеством из-за ударов ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что следующие один-два российских обстрела могут вызвать дефициты в украинской энергетике, которые потребуют импорта электроэнергии.

Об ожидаемых проблемах из-за атак РФ на энергетику президент Украины сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас 13 октября. По его словам, возможность импорта для Украины "всегда открыта, и это важно".

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию, и мы всегда используем эту возможность во время зимы", — отметил Владимир Зеленский.

Также он добавил. что россияне атакуют объекты водоснабжения, газовые хранилища и вообще газовую инфраструктуру, поэтому может понадобиться и импорт газа.

"У нас есть наши оценки, что нам может понадобиться, в основном речь о средствах. По состоянию на сейчас газ — это не проблема, проблема — иметь достаточно средств, чтобы закупить этот газ", — пояснил Зеленский.

По его словам, Украина имеет партнеров, которые готовы поставлять газ и не спрашивают о средствах, в частности Норвегия и страны Европейского Союза.

"Мы рассчитываем на них, и также это могут быть представители Среднего Востока. Мы понимаем, где закупить газ, вопрос лишь в том, где взять средства", — сказал президент Украины.

Напомним, после российских атак в ночь на 13 октября аварийные отключения действовали в шести областях Украины. перебои с электроснабжением фиксировались в Донецкой, Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что киевские ТЭЦ от дронов защищают зенитно-ракетные комплексы Patriot.