Зеленський попередив про проблеми з електрикою через удари ЗС РФ

Президент України Володимир Зеленський очікує, що наступні один-два російські обстріли можуть спричинити дефіцити в українській енергетиці, які вимагатимуть імпорту електроенергії.

Про очікувані проблеми через атаки РФ на енергетику президент України сказав під час спільної пресконференції з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас 13 жовтня. За його словами, можливість імпорту для України "завжди відкрита, і це важливо".

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію, і ми завжди використовуємо цю можливість під час зими", — зазначив Володимир Зеленський.

Також він додав. що росіяни атакують об'єкти водопостачання, газові сховища та загалом газову інфраструктуру, тому може знадобитися й імпорт газу.

"У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, переважно мова про кошти. Станом на зараз газ — це не проблема, проблема — мати достатньо коштів, щоб закупити цей газ", — пояснив Зеленський.

За його словами, Україна має партнерів, які готові постачати газ і не питають про кошти, зокрема Норвегія та країни Європейського Союзу.

"Ми розраховуємо на них, і також це можуть бути представники Середнього Сходу. Ми розуміємо, де закупити газ, питання лише в тому, де взяти кошти", — сказав президент України.

Нагадаємо, після російських атак у ніч на 13 жовтня аварійні відключення діяли в шести областях України. перебої з електропостачанням фіксувалися в Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській, Полтавській та Кіровоградській областях.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився, що київські ТЕЦ від дронів захищають зенітно-ракетні комплекси Patriot.