"Я незадоволений": Зеленський обурився, що київські ТЕЦ від дронів захищають Patriot (відео)

Застосовувати американський зенітно-ракетний комплекс Patriot для відбиття атак російських "шахедів" по теплових електростанціях Києва неправильно.

Це говорить про "неспроможність" місцевої влади захищати об'єкти критичної інфраструктури, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я незадоволений. Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не наразі не хоче вдаватись до критики конкретних осіб, адже триває війна і потрібно зберігати єдність, щоб перемогти ворога.

"Які можуть бути у мене питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна: тому всі повинні вистояти і, якщо чесно, ще й потрібно перемогти цього ворога. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити", — зазначив президент України.

Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.

