Україна зірвала плани РФ щодо захоплення Донбасу до осені, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Добропільська контрнаступальна операція Збройних сил України зірвала російську літню наступальну кампанію і впливає на захист Покровська.

Українська армія провела своєчасну й успішну операцію на Покровському напрямку, яка зірвала плани РФ щодо захоплення Донбасу до осені поточного року. Про це заявив глава держави на зустрічі з журналістами, передає "Укрінформ".

"Триває контрнаступальна операція (на Покровському напрямку — ред). І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже своєчасна, і вважаємо, що вона успішна. Ми вважаємо, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію", — заявив Зеленський.

За словами президента, Кремль поставив перед Збройними силами РФ завдання захопити Покровськ "за всяку ціну", але супротивник при цьому зазнає втрат.

"Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз росіянам поставлено завдання взяти Покровськ терміново — за всяку ціну. Це те, що ми розуміємо за перехопленнями, за іншими даними. У ці дні росіяни втрачають понад 100 своїх на добу, доходить до 200", — додав президент.

Також глава держави торкнувся теми американо-російських відносин у контексті війни в Україні. За його словами, Москва запевнила американську сторону, що до листопада ЗС РФ окупують більшу частину Донбасу. Однак у Білому домі не довіряють порожнім заявам росіян.

"Думаю, що важлива інформація від нашої Служби зовнішньої розвідки. Ми вважаємо, що спільного бачення щодо війни у Америки і Росії немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше. І я думаю, що це важливо з точки зору майбутнього, допомоги наших партнерів нашій державі і треку щодо закінчення війни", — підкреслив Зеленський.

Битва за Донбас — деталі

Нагадаємо, підрозділи ЗС РФ намагаються проникнути в Покровськ, масово посилаючи диверсійні групи. Як повідомив боєць 25-ї десантної бригади, місто залишається під контролем Збройних сил України всупереч тиску, який чинить противник.

За інформацією аналітиків Збройні сили РФ можуть готувати наступ на Новопавлівку в Дніпропетровській області. Зокрема, 90-та танкова дивізія повністю передислокована на південь від лінії Іванівка-Новопавлівка.