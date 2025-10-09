Украина сорвала планы РФ по захвату Донбасса к осени, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Добропольская контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины сорвала российскую летнюю наступательную кампанию и оказывает влияние на защиту Покровска.

Украинская армия провела своевременную и успешную операцию на Покровском направлении, которая сорвала планы РФ по захвату Донбасса к осени текущего года. Об этом заявил глава государства на встрече с журналистами, передает "Укринформ".

"Продолжается контрнаступательная операция (на Покровском направлении — ред). И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию", — заявил Зеленский.

По словам президента, Кремль поставил перед Вооруженными силами РФ задачу захватить Покровск "любой ценой", но противник при этом несет потери.

"Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас россиянам поставлена задача взять Покровск срочно — любой ценой. Это то, что мы понимаем по перехватам, по другим данным. В эти дни россияне теряют более 100 своих в сутки, доходит до 200", — добавил президент.

Также глава государства затронул тему американо-российских отношений в контексте войны в Украине. По его словам, Москва заверила американскую сторону, что до ноября ВС РФ оккупируют большую часть Донбасса. Однако в Белом доме не доверяют пустым заявлениям россиян.

"Думаю, что важная информация от нашей Службы внешней разведки. Мы считаем, что общего видения войны у Америки и России на сегодня нет. И Америка понимает, что Россия лжет. И я думаю, что это важно с точки зрения будущего, помощи наших партнеров нашему государству и трека по окончанию войны", — подчеркнул Зеленский.

Битва за Донбасс — детали

Напомним, подразделения ВС РФ пытаются проникнуть в Покровск, массово посылая диверсионные группы. Как сообщил боец 25-й десантной бригады, город остается под контролем Вооруженных сил Украины вопреки давлению, которое оказывает противник.

По информации аналитиков Вооруженные силы РФ могут готовить наступление на Новопавловку в Днепропетровской области. В частности, 90-я танковая дивизия полностью передислоцирована к югу от линии Ивановка-Новопавловка.