ВС РФ перебрасывают войска из-под Покровска: OSINTер назвал возможную новую цель россиян (фото)

Российские оккупанты могут готовить наступление на Новопавловку в Днепропетровской области. Часть техники и личного состава уже передислоцирована на новые позиции. Генштаб ВСУ на момент публикации материала не комментировал возможный отвод ВС РФ из-под Покровска.

Related video

Об этом свидетельствует переброска войск с Покровского направления, сообщает OSINT-аналитик Unit Observer.

Согласно обнародованной информации, уже есть первые признаки подготовки.

Так, 90-я танковая дивизия полностью передислоцирована к югу от линии Ивановка-Новопавловка.

Ближе к Новопавловке переброшены также 35-я, 55-я, 74-я и 137-я мотострелковые бригады, которые дислоцировались в районе южного Покровска. В этом секторе остались только 15-я и 30-я бригады, а также подразделения 27-й мотострелковой дивизии.

В прошлом месяце командование ВС РФ перебросило на Донбасс 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты, что может свидетельствовать о планах усилить давление на позиции ВСУ.

Сообщается, что перемещение подтверждается публикациями в соцсетях российских военных, которые находятся в районе Донецка.

Новопавловка нужна противнику, чтобы отрезать подходы к позициям ВСУ, выжать подразделения по плацдарму и открыть коридор для продвижения ударных сил, сообщал 2 октября украинский военнослужащий с позывным "Мучной".

Генштаб ВСУ на момент публикации материала не комментировал возможный отвод ВС РФ из-под Покровска.

Напомним, враг оккупировал село Малиевку, расположенное в Синельковском районе Днепропетровской области.

В начале октября начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью изданию "Укринформ" рассказал, что ВС РФ планируют наступление на осень-зиму 2025 года, стремясь захватить все территории Донецкой и Луганской областей.