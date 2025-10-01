Новое наступление России на админграницы двух областей: начальник Генштаба ВСУ раскрыл планы оккупантов

Андрей Гнатов заявил, что Кремль не оставляет планов выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Поэтому наступление планируют на осень-зиму 2025 года.

Related video

Владимир Путин и в дальнейшем стремится захватить все территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому российская армия в ближайшие месяцы продолжит концентрировать основные усилия на двух направлениях фронта — Покровском и Добропольском, сообщил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью изданию "Укринформ".

Андрей Гнатов подтвердил, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Российские оккупанты активно штурмуют позиции украинских войск, создавая преимущество в живой силе и технике в пять-шесть раз.

"Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки", — отметил генерал-майор.

Наиболее напряженная ситуация фиксируется на востоке Украины. Там российские войска имеют значительное преимущество и, используя авиацию, артиллерию и беспилотники-камикадзе, проводят наступление высокой интенсивности. Россияне пытаются установить полный контроль над населенными пунктами Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада и охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

"Следует отметить, что сейчас противник пытается широко использовать тактику инфильтрации мелких групп в тыловые районы наших войск с их дальнейшим накоплением и развитием наступления у нас в тылу", — рассказал Гнатов.

Но Силы обороны Украины, при благоприятных условиях, проводят штурмовые действия для восстановления утраченных позиций, а также уничтожают диверсионные группы россиян в тылу.

"В целом, несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, противник не отказывается от продолжения наступательных действий. От развития событий на главном направлении, то есть Покровском, будет зависеть характер действий противника на других направлениях, в частности Запорожском", — рассказал начальник Генштаба.

На ход боевых действий, добавил он, также будет влиять погода: из-за осадков существенно снизится проходимость местности, что усложнит маневренность войск.

Гнатов уверен, что Россия не откажется от реализации своей наступательной операции.

"Цель, о которой они заявляли, напомню, прозвучала так: полное "освобождение" Донецкой и Луганской областей. То есть с нашей точки зрения это будет попытка выйти на административные границы именно Донецкой и Луганской областей и полностью оккупировать всю территорию. Из того, что происходит сейчас, какие созданы группировки, как они комплектуются, какие задачи выполняют, можно сделать прогноз, что они будут продолжать сосредотачивать усилия именно на этих направлениях. Это Покровское, Добропольское", — рассказал Гнатов.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что, по их данным, под контролем противника оказалось на 44% меньше территории, чем в августе, и составило лишь 0,04% от всей площади страны. А общая доля оккупированной территории Украины теперь достигает 19,04%.

А российские захватчики, которые прорвались в Доброполье в августе, теперь будут уничтожены или захвачены в плен. Вражеские солдаты оказались в окружении.