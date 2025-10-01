Новий наступ Росії на адмінкордони двох областей: начальник Генштабу ЗСУ розкрив плани окупантів

Андрій Гнатов заявив, що Кремль не полишає планів вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. А тому наступ планують на осінь–зиму 2025 року.

Володимир Путін і надалі прагне захопити всі території Донецької та Луганської областей. Тому російська армія найближчими місяцями продовжить концентрувати основні зусилля на двох напрямках фронту — Покровському та Добропільському, повідомив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Андрій Гнатов підтвердив, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною. Російські окупанти активно штурмують позиції українських військ, створюючи перевагу у живій силі та техніці уп’ятеро–вшестеро.

"Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому складає 160–190 штурмів на добу", — зазначив генерал-майор.

Найбільш напружена ситуація фіксується на сході України. Там російські війська мають значну перевагу та, використовуючи авіацію, артилерію і безпілотники-камікадзе, проводять наступ високої інтенсивності. Росіяни намагаються встановити повний контроль над населеними пунктами Часів Яр і Торецьк, створити умови для блокування Костянтинівки зі сходу, півдня та заходу та охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

"Слід зазначити, що наразі противник намагається широко використовувати тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони наших військ з їх подальшим накопиченням та розвитком наступу в нас у тилу", — розповів Гнатов.

Але Сили оборони України, за сприятливих умов, проводять штурмові дії для відновлення втрачених позицій, а також знищують диверсійні групи росіян у тилу.

"У цілому, попри значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Від розвитку подій на головному напрямку, тобто Покровському, буде залежати характер дій противника на інших напрямках, зокрема Запорізькому", — розповів начальник Генштабу.

На хід бойових дій, додав він, також впливатиме погода: через опади суттєво знизиться прохідність місцевості, що ускладнить маневреність військ.

Гнатов впевнений, що Росія не відмовиться від реалізації своєї наступальної операції.

"Мета, про яку вони заявляли, нагадаю, прозвучала так: повне "звільнення" Донецької та Луганської областей. Тобто з нашої точки зору це буде намагання вийти на адміністративні кордони саме Донецької та Луганської областей і повністю окупувати всю територію. З того, що відбувається зараз, які створені угруповання, як вони комплектуються, які задачі виконують, можна зробити прогноз, що вони будуть продовжувати зосереджувати зусилля саме на цих напрямках. Це Покровський, Добропільський", — розповів Гнатов.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що, за їхніми даними, під контролем противника опинилося на 44% менше території, ніж у серпні, і становило лише 0,04% від усієї площі країни. А загальна частка окупованої території України тепер сягає 19,04%.

А російські загарбники, які прорвались до Добропілля у серпні, тепер будуть знищені або захоплені у полон. Ворожі солдати опинились в оточенні.