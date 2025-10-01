Темпи окупації ЗС РФ української території впали майже вдвічі, — DeepState (інфографіка)

У вересні російські війська змогли окупувати 259 квадратних кілометрів української території — це найменший показник з травня поточного року.

Related video

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що, за їхніми даними, під контролем противника опинилося на 44% менше території, ніж у серпні, і становило лише 0,04% від усієї площі країни. А загальна частка окупованої території України тепер сягає 19,04%.

Динаміка окупації української території у 2025 році Фото: DeepState

Динаміка розподілу захоплених територій та інтенсивності штурмів за фронтами виглядає наступним чином:

Новопавлівська ділянка — 53% від усіх зайнятих квадратних кілометрів за 16% штурмових дій;

Лиманська — 19% і 10% штурмів;

Куп'янська — 14% і 4% штурмів;

Покровський — 9% і 31% штурмів;

Торецький — 4% і 8% штурмів;

Запоріжжя — 2% і 2% штурмів;

Сіверський — 1% і 7% штурмів;

Краматорський — 0% і 3% штурмів;

Сумський — 0% і 5% штурмів.

У матеріалі зазначено, що Новопавлівська ділянка фронту є найбільш проблемною — кількість просувань значно більша, ніж штурмових дій ЗС РФ, а "останні кадрові рішення тут не вселяють надії на поліпшення". Зазначимо, аналітики не уточнили, про які саме кадрові рішення, що впливають на поточну ситуацію, йдеться.

На Куп'янському напрямку ситуація могла б закінчитися трагічно, якби не вчасно ухвалені рішення, однак загроза для міста зберігається.

"Куп'янський — став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває", — підкреслили в DeepState.

Важливо

"Знахабніли" і загнали себе в пастку: окупанти опинились в оточенні під Добропіллям, — ЗСУ

Покровську ділянку аналітики називають прикладом ефективної оборони, оскільки кожен десятий квадратний кілометр окупації припадає на дану ділянку, при цьому третина всіх штурмів спрямована на Покровськ і його околиці.

"Ціна кожного метра тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже немає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2025 року російська армія захопила 556 квадратних кілометрів української території. Фактично це був максимальний показник за весь поточний рік. Аналітики DeepState звернули увагу, що найбільший територіальний приріст — 730 кв. км — російська армія показала в листопаді 2023 року. Таким чином, темпи наступу на початку літньої кампанії були близькі до пікових значень періоду найбільш активної фази війни.